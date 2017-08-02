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Gümüşhane'de izinsiz olarak bitki ve böcek toplayan İsveç uyruklu bir kişi yakalandı



(Fotoğraflı)



GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de doğadan izinsiz olarak bitki ve böcek toplayan İsveç uyruklu bir kişi, vatandaşların ihbarı üzerine yakalandı. Topladığı bitki ve böceklere el konulurken, şahsa 42 bin 479 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane otogarı içerisinde hareketlerinden kuşku duyulan yabancı uyruklu bir şahsın olduğu ve bu şahsın vatandaşlardan çeşitli bitki tohumlarını nerede bulabileceğini sorarak bilgi almaya çalıştığı ihbarı üzerine Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri şahsı takibe aldı. Şahsın pasaport kontrolü sonrasında yanında bulunan siyah renkli 1 valiz ve sırt çantası dikkat çekti. Valiz ve sırt çantasında yapılan aramada, çok sayıda gazete kâğıtları arasına konulmuş vaziyette farklı türden kurumuş bitkiler olduğu ve bitkiler haricinde de 3 plastik tüp içerisinde ölü vaziyette çeşitli böceklerin bulunduğu tespit edildi. İsveçli Lars Erik Rune Emanuelsson isimli şahsın bunları nereden aldığı sorulduğunda,"Van, Aşkale, Kars, Tuz Gölü vb çeşitli il ve ilçeleri gezdiği ve hobi olarak çeşitli bitki ve böcekleri toplayıp ülkesine götürüp inceleme yapacağını" söylediği öğrenildi.

Şahsın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden izin almadan farklı illerden kaçak ve izinsiz olarak böcek ve bitki topladığı belirlenirken, ilgili şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9/a bendine muhalefetten 'izinsiz olarak doğadan yabani canlı örnekleri toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar vermek' suçundan 42 bin 479 TL para cezası kesildi. Toplamış olduğu bitki ve böceklere ise el konuldu.



"Vatandaşa çok büyük görevler düşüyor"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, genelde ülkemizde, özelde bölgemizde yapılan 'Biyokaçakçılık'la ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Usta halkımızın bu konularda duyarlı olmalarını isteyerek "Türkiye,sahip olduğu biyoçeşitlilikle yabancı bilim insanları ve bu işin ticaretini yapanlar için de cazibe merkezi. Türkiye'nin sahip olduğu bitki türlerinin yüzde 34'ü endemik, yani ülkeye özgü türler. Bitki örtüsünün zengin olması ve dolayısıyla besin ihtiyacı olan birçok hayvan türünün kendisine uygun yaşam alanı bulabilmesi ülkeyi hayvan türleri açısından da zengin kılıyor. Bu sebeple de Türkiye gibi biyolojik çeşitliliği yüksek ülkeler özellikle genetik kaynaklar açısından biyokaçakçılığa maruz kalıyor. Biyolojik çeşitlilik dünyadaki her ülke için canlı doğal kaynak zenginliği olduğundan ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülke ekonomisi kaçınılmaz olarak doğal kaynaklara dayanmaktadır. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine bağlıdır. Biyolojik çeşitliliğin ekonomik önemi, bu konuda yapılan bilimsel araştırmaları özendirmiş, bu araştırmaların insanların geleceğinin güvence altına alınmasında büyük bir paya sahip olacağı ileri sürülmeye başlanmıştır.Ülkemizin sahip olduğu kaynak değerler de, bu doğrultuda yabancı araştırmacılar için bir çekim merkezi, geniş bir malzeme deposu olma özelliğindedir. Genetik kaynaklara erişim izne tâbi; izinsiz toplanması yasak. Kaçakçılık vakaları daha çok ihbar mekanizmasıyla ortaya çıkıyor. Bu sadece bir teşkilatın, polisiye tedbirlerle ve kolluk kuvvetlerle önlenebilecek tehdit değil. Biyolojik çeşitlilik kaynakları hepimizin ülkedeki her vatandaşın mülkü,malı ve onu korumakla yükümlüdür" dedi.



"Köy muhtarlarımız dikkatli olsun"

Bu biyolojik zenginliğin korunması için herkese görev düştüğünü belirten Usta, "Doğada yapılacak bitki ve hayvan toplamaların mutlaka Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bilgisi dâhilinde yapılması lazım. İkincisi bilgilendirme lazım, özellikle ilkokuldan başlayarak tüm müfredatlarımıza doğayı koruma bilincine yönelik bilgilendirme derslerinin verilmesi lazım. Üçüncüsü ise vatandaşa çok büyük görevler düşüyor.Özellikle kırsal alanlarda köy muhtarlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Sahip olduğumuz bu zenginliği korumak ve yabancılar tarafından izinsiz olarak tabiattan toplanmasını engellemek hepimizin vazifesi" ifadesini kullandı.

Biyokaçakçılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu ve vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Usta, arazide yabancıların tabiattan canlı örnekler topladıklarını gören vatandaşların hiç vakit kaybetmeden 156 Jandarma İhbar, 155 Polis İmdat, 177 Orman İhbar hatlarına ve DKMP Şube Müdürlüklerimize ihbarda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

(BK-ÖS-Y)



02.08.2017 14:21:23 TSI

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