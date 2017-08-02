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Gaziantep'te 6 bin metre karelik meydan yapılıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:20
Gaziantep'te 6 bin metre karelik meydan yapılıyor
Gaziantep'te 6 bin metre karelik meydan yapılıyor
- Meydan için okul yanında bulunan lojmanlar iş makineleri tarafından yıkıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Abdülkadir Güneş
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 6 bin metre karelik Şıh Meydanı projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında okul yanında yapılan lojmanlar, iş makineleri tarafından yıkıldı.
Şahinbey Belediyesinin önemli projelerinden olan Şıh Meydanı projesi için kamulaştırılması yapılmış ve depreme dayanıksız olan binalar yıkılıyor. Tarihi Şıh Camisinin bulunduğu alana yapılacak olan 6 bin metre karelik meydan için, İstiklal İlköğretim okulu yanında bulunun lojmanların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin bir hayalinin daha gerçekleştiğini belirterek, "Hep İstanbul'a ya da Ankara'ya gittiğimizde, Ankara'da Hacı Bayram, İstanbul'da ise Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet meydanlarına gıpta ile gezdiğimiz meydanlardı. Bizde neden Gaziantep'te böyle bir meydan olmasın dedik ve çalışmalara başladık. Bunun için en uygun alanda Şıh Camisinin olduğu anadır diye düşündük. Şıh Camisi, tarihi olan ve maneviyatı dolu bir camidir. Burayı genişletme çalışmalarına yaklaşık iki yıl önce başladık. Ve burada 3 bin metre karelik bir alan oluşturduk. Geçen yıl ve bu yıl bu meydanda vatandaşlarımıza her gün iftar verdik ve her gün programlar düzenledik. Ramazan ayı boyunca gördük ki bu meydan Gaziantep'e yetmiyor. Burada İstiklal Okulunun bahçesinde sonradan yapılan ve depreme de dayanıksız olan çok sıkışık bir alana yapılmış lojmanlarla alakalı Milli Eğitim ile görüştük ve Milli Eğitim'den buranın depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı olduğu bilgisini aldık. Gerekli yazışmaları yaptık ve şu anda ekiplerimiz buranın yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Bir sonra ki aşamamız burayı Milli Eğitim'den alıp onlara başka bir okul alanı göstereceğiz" dedi.
24 saat yaşayan bir meydan olacak
Mevcut meydanın iki katına çıkarılacağını anlatan Tahmazoğlu, "Bu alanı altını otopark üstünü meydana katmak suretiyle şu anki mevcut meydanımız iki katına çıkarmış olacağız. Yaklaşık 6 bin metre kare bir meydan olacak. Bu meydanı besleyecek unsurları yapıyoruz. Hemen yanı başında yeni bir aşevi ve sabahları ücretsiz çorba simit ve çay ikramlarımız olacak. Üzerinde ise Kur'an kursu ve taziye evimiz olacak. Meydana gelenlerin yeme içme ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için meydana bakan birkaç tane dükkan olacak. Burayı 24 saat yaşayan her gelenin uğrak yeri olduğu bir meydana dönüştürmek için çok kısa süre içinde gerçekleştireceğiz" dedi.
(SD-Y)

02.08.2017 14:21:55 TSI
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