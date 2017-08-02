YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ergani'de 12 kırsal mahallenin yolları yenilendi

Ergani'de 12 kırsal mahallenin yolları yenilendi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Vatandaşların kırsal mahalle ve grup mahalle yollarını daha rahat ve güvenli kullanabilmesi için mayıs ayından bu yana çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde 37 km uzunluğundaki 12 kırsal mahallenin yollarını yeniden düzenleyerek asfaltladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 17 ilçenin kırsal mahalle yollarında 1300 km hedefiyle mayıs ayında başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalarla, mahalle ve grup mahalle yolları genişletiliyor, alt yapısı yenileniyor ve asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yolları yenileyerek vatandaşların mahallelerine daha rahat daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ergani ilçesinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Gülerce, Güzelyurt, Uzunağaç, Kundir, Makam Küme Evleri, Kayıksan, Yeşilçınar, Alitaş, Karşıbağlar, Cömert, Kulfakir ve Kavaklı mahalle yollarında önce alt yapı sonra da üst yapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, şimdiye kadar yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplam 36,75 kilometrelik 12 mahalle yolunda alt temel, temel ve 2. kat asfalt sathi kaplama yaparak çalışmaları tamamladı.



Grup mahalle yolunda çalışmalar sürüyor

Grup mahalle yollarında da asfalt sathi kaplama çalışmalarına devam eden ekipler, 47 km uzunluğundaki Selman, İncehıdır, Demirli grup mahalle yolunda ise 8.5 km alt temel, temel ve 1. kat asfalt sathi kaplama çalışması yürüttü. Ekiler, sürdürdükleri çalışma ile grup mahalle yolunun tamamını asfaltlayacak.



Çalışma yürütülecek mahalle yolları

Ekipler, grup mahalle yolundaki çalışmanın ardından 3,3 km uzunluğundaki Kumçi-Serik, 3,8 km uzunluğundaki Ortaçağ, 5 km uzunluğundaki Koyunalan, Canveren, Acar ve 2.3 km uzunluğundaki Şölen mahalle yollarında çalışma yürütmeye başlayacak. Mahalle yollarının 1. ve 2. kat sathi kaplaması yapılacak. Ekipler, kırsal mahalle yollarındaki alt temel, temel ve sathi kaplamanın yanında menfez çalışmaları da yapıyor. Armutova mahalle yolunun sağanak yağış ve selden zarar görmemesi için 7 tane menfez yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle ve grup mahalle yollarındaki çalışmalarına yılsonuna kadar devam edecek.

(İHA-MP-Y)



02.08.2017 14:24:49 TSI

NNNN

