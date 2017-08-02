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Yunusemre'de kentsel dönüşümde son aşamaya gelindi



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ağustos ayı meclis toplantısında müjdeler verdi. Kentsel dönüşümde son aşamaya yaklaştıklarını açıklayan Başkan Çerçi, Türkiye'nin en güzel pazaryerlerinden birini de ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantıda 18 madde görüşüldü. Gökbel, Sarma ve Kale mahallelerinde yapılan halk oylamaları da mecliste görüşülen kararlar arasında yer aldı. Halk oylamasında ilginç bir durumun ortaya çıktığını, nihai kararın İçişleri Bakanlığı'nda verileceğini kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül, halk oylamasında Gökbel ve Kale Mahallesi sakinlerinin Şehzadeler Belediyesi'ne geçmek; Sarma Mahallesi sakinlerinin Yunusemre Belediyesi'nde kalmak istediklerini belirtti. Mercül, "Meclisin bu karar doğrultusunda bir karar alması gerekiyor. Ama Sarma'nın da ilçe sınırları dışında kalma gibi bir durumu var. Bu duruma İçişleri Bakanlığı onay sürecinde karar verecektir" dedi. Konuşmaların ardından halk oylaması sonucunu oybirliği ile kabul edildi.



Kentsel dönüşümü anlattı

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çerçi önümüzdeki günlerde müjdeler vereceklerini açıkladı. Çerçi konuşmasında, "Kentsel dönüşüm projesi çalışmalarında sonlara yaklaştık. Önümüzdeki günlerde müjdeli haberler vereceğiz. Manisa'da Türkiye'nin en güzel kent merkezlerinden biri ortaya çıkacak. Yunusemre Belediyesi, bölge halkıyla birlikte bunu başaracak" diye konuştu.



Modern pazaryerinin temeli atılıyor

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün önergesi üzerine ilçede yapılan ve yapılması planlanan pazaryeri projeleri hakkında da meclisi bilgilendirerek şunları söyledi: "Hafsa Sultan Mahallesinde pazaryeri olarak yapılması planlanan alanı inceledim. Oldukça küçük bir alan. Şu an otopark olarak kullanılıyor. Vatandaşlardan istemeyenler de var. Otopark, yerleşim alanı eksikliği gibi çok boyutlu teknik bir konu. Ayrıca, Üçpınar Pazaryeri projemiz tamamlanıyor. Orada bir organik pazaryeri kurmayı da planlıyoruz. Yine kısa süre içerisinde Güzelyurt Mahallemizde modern bir pazaryerimizin temelini atmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.



Yunusemre ile Sürmene kardeş olacak

Toplantıda Trabzon'un Sürmene Belediyesi ile kardeş belediye olması için belediye başkanına yetki verilmesi konusu da gündeme geldi. Hafta sonunda Sürmene'de temaslarda bulunduğunu anlatan Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hafta Sonu Sürmene'deydim. Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile biraraya geldik. Ege Bölgesi'nde bizim gibi bir belediye ile kardeş belediye olmak istediklerini belirtti. Onların da bizlerle aynı gün meclisi varmış. Bu kararı hemen alabileceklerini belirttiler" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sürmene Belediyesi ile kardeş belediye olmak için başkana yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Eylül ayı meclis toplantısının 6 Eylül Çarşamba Günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

(SC-Y)



02.08.2017 14:28:51 TSI

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