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Bakımlı fındık kendini gösteriyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Toplama işlemine sahil kesimin bazı kısımlarında yer yer başlandığı 2017 ürünü fındıkta, bakım yapılan bahçeler ile kendi başına bırakılanlar arasındaki kalite farkı da ortaya çıkmaya başladı.

Türk fındığının en büyük alıcı ve kullanıcısı konumunda olan Ferrero Fındık tarafından Değerli Tarım Uygulamaları kapsamında 5 yıldır örnek bahçeler üzerinden sürdürülen çalışmaların olumlu sonuçları 2017 ürünün hasat edilmesi ile birlikte kendini gösterdi. Ferrero Tarım Direktörü Ersin Arısoy, proje kapsamında 57 bahçede iyi tarım uygulamaları yaptıklarını hatırlattı. Arısoy "55 ziraat mühendisi ve 20 sosyal çalışma uzmanı ile üreticilerimizle işbirliği yaparak sürdürdüğümüz çalışmalarda bahçelerde tekniğine uygun budama, damla sulama, başta külleme olmak üzere hastalık ve zararlılarla mücadeleyi makineli tarımı ön plana çıkararak gerçekleştirdik.. Bugün elde ettiklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Örnek bahçelerdeki fındıklarda kalite oranı yüksek. Çotanaklarda boş fındıklar az, tanelerin irilikleri birbirine yakın. Çürük oranı düşük. Bunları örnek bahçelerin hemen yanı başlarında adeta el değmeden duran fındık dallarındakilerle mukayese ettiğimizde belirgin olarak farkı görebiliyoruz. Örneğin model bahçede verim 200 kg'a kadar çıkmışken, ilgiden yoksun yanı başındakinde bu miktar yarısı seviyelerindedir" dedi.

(BK-ÖS-Y)



02.08.2017 14:30:48 TSI

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