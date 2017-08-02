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Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Meclisi'nde, Dağ Mahallesi'nde bulunan binaların dış cephelerinin boyanarak estetik hale getirilmesi kararı alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Toplantıda, kent estetiğine katkı sağlayacak önemli bir karar alındı.

Karara göre, deniz yoluyla Kuşadası'na gelen turistlerin ilk gördükleri yer olan Dağ Mahallesi'nde belirlenen binaların dış cepheleri sponsor bir firma aracılığıyla boyanacak. Kent estetiğine ve ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla alınan kararı yaşama geçirebilmek için sponsor firma ile protokol yapmak üzere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya yetki verildi. Başkan Kayalı, Dağ Mahallesi güzelleştirme projesini kış aylarında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

(ZH-MB-Y)



02.08.2017 14:31:11 TSI

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