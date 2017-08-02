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Siirt'te tarihi eser ele geçirildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:32
Siirt'te tarihi eser ele geçirildi
Siirt'te tarihi eser ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 161 parça tarihi eser ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesi Tatlıpayam köyü mülki sınırları içerisinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir araç içerisinde yapılan aramada Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 161 adet gümüş sikke ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, konuyla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
(MND-MP-Y)

02.08.2017 14:34:05 TSI
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