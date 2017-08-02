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Kaldırım işgallerine karşı 50 santim uygulaması

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:33
Kaldırım işgallerine karşı 50 santim uygulaması
Kaldırım işgallerine karşı 50 santim uygulaması

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kaldırım işgallerinin önlemek amacıyla zabıta ekipleri tarafından 50 santim uygulamasına başlandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Göller Mahallesindeki tarihi çarşıların yer aldığı bölgede kaldırım işgalini önlemek amacıyla 50 santim uygulaması başlattı. Zabıta ekipleri, Gümrük Hanı, Bedesten, Neccek Hanı, Barutçu Hanı, bakırçılar ve isotcular Çarşısının bulunduğu alanda 50 santim uygulamasını esnaflara anlattı. İş yerleri önünde kurulan tezgahların 50 santimden fazla olmaması gerektiğini anlatan Zabıtalar, esnafı uyararak önlem almalarını istedi. Vatandaşların çarşı bölgesinde daha rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 50 santim uygulamasına esnaflarda destek verdi. Görüntü kirliliği ve kaldırım işgaline yönelik başlatılan uygulama önümüzdeki günlerde esnaflara tebliğ edilecek. Uygulamanın hem esnaf hem de çarşıları gezmeye gelen vatandaşların için iyi olacağını belirten esnaflar, belediyenin başlattığı uygulamaya destek vereceklerini söyledi.
(Şİ-SD-Y)

02.08.2017 14:34:48 TSI
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