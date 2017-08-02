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Hava Meydanları Genel Müdürü Ocak Iğdır'da

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:35
Hava Meydanları Genel Müdürü Ocak Iğdır'da
Hava Meydanları Genel Müdürü Ocak Iğdır'da

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak Iğdır'a geldi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, lğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Iğdır Havalimanı Müdürü Fikret Bağca tarafından karşılanan Genel Müdür Funda Ocak, hizmet ve ileriye dönük fikirler için Havalimanı yönetimiyle toplantı yaptıktan sonra Iğdır'dan ayrıldı.
(ET-AA-Y)

02.08.2017 14:37:24 TSI
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