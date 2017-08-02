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Vali Mantı, basın mensupları ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Basının devlet ve millet arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizen Vali Ali Mantı, birlikte çalışmanın ve paylaşmanın en doğru yol olduğunu söyledi.

Bingöl Valisi Ali Mantı, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi .

Basın işinin meşakkatli olduğunu dile getiren Vali Mantı, " Çok önemli, zor ve sıkıntılı bir göreviniz var. İşinizin tüm zorluğuna rağmen vatandaşların haber alma özgürlüğünü sonuna kadar yapıyorsunuz yapmaya da devam edeceksiniz. Önemli olan Bingöl'de ve Türkiye'deki vatandaşlarıma güzel bir şekilde ışık tutabilmek. Burada kaldığımız süre içerisinde karşılıklı bilgi alıp vermede sıkıntı yaşayamayacağımızı düşünüyorum. Umarım hepimiz için güzel günler olacak" dedi.

Yeni hükümet konağı ve halk meydanı hakkında da bilgi veren Vali Mantı, hükümet konağının yapılacağı arsanın tahsisi konusunda son aşamalara gelindiğini ve kısa süre içinde hem yeni hükümet konağının hemde halk meydanının tamamlanacağını aktardı.

(SA-HİV-Y)



02.08.2017 14:39:32 TSI

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