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20 ülkeden öğrenciler Büyükşehir'de

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:40
20 ülkeden öğrenciler Büyükşehir'de
20 ülkeden öğrenciler Büyükşehir'de
- Yabancı öğrencilerden Başkan Uğur'a ziyaret
- Yabancı öğrenciler Balıkesir'de Türkçe öğreniyor

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkçe Yaz Okulu programına katılmak için Balıkesir'e gelen 20 ülkeden öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret ettiler.
Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkçe Yaz Okulu programına katılmak için Balıkesir'e gelen 20 ülkeden öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret ettiler. Karesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Müdür Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Müdür Yardımcısı Okt. Şaziye Durukan'ında hazır bulundu. Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Balıkesir'e gelen 20 ülkeden yabancı öğrencilerin kentte hem Türkçe öğrendiklerini hem de kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini ifade eden Narlı,"Dünyanın 60 ülkesinde bulunan Yunus Emre Enstitüleri hem Türkçe öğretme merkezi olarak çalışıyorlar hem de Türk kültürünü tanıma etkinlikleri yapıyorlar. Bu ülkelerden yaklaşık 20 ülke ile protokol yapılıyor. Biz bunlara 3 hafta boyunca Türkçe pratik kurslar veriyor, hem de ülkemizi tanıtıyoruz. Protokoller çerçevesinde de şehirlerimizin tarihi ve turistik yerlerimizi gezdiriyoruz" diye konuştu.
Balıkesir'de öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Uğur, Büyükşehir hakkında bilgiler verdi. Uğur, "Balıkesir'de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimize Balıkesir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdirip tanıtacağız" dedi.
4 kıta da 37 ülkede 45 merkezi ile Türkiye'nin kültür diplomasisi görevini üstlenen Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yaz Okulu, Balıkesir Üniversitesi ile birlikte Türkiye'de 20 üniversitede yürütülüyor.
(OF-

02.08.2017 14:42:04 TSI
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