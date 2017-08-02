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Kayserili Muaythai sporcuları Dünya Şampiyonası için Tayland'a uçtu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:40
Kayserili Muaythai sporcuları Dünya Şampiyonası için Tayland'a uçtu
Kayserili Muaythai sporcuları Dünya Şampiyonası için Tayland'a uçtu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan IFMA Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Muaythai Genç Milli Takımda bulunan 4 sporcu Tayland'a gitti.
Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, şampiyonadan güzel bir sonuçla dönmek istediklerini vurgulayarak, "Dünya Muaythai Federasyonu organizasyonunu devamlı üstlenen IFMA kuruluşumuz var. IFMA'nın Muaythai Dünya Şampiyonasını bu sene Tayland'da yapacağız. Tayland'da 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek bu şampiyonaya Türkiye Muaythai Genç Milli Takımı da orada olacak. Yoğun bir katılımla gidiyoruz oraya. Bunun yanı sıra Kayseri'den de 4 sporcumuz Türkiye'yi temsilen orada bulunacaklar. Bir tane bayan sporcumuz 3 tane erkek sporcumuz orada olacak. Yoğun bir antrenman sürecinden sonra bu şampiyonaya hazırlanıldı. Çalıştıran antrenörlerimizi, kulüplerimizi sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir sonuçla geleceğiz. Muaythai sporu zor bir spor. Zor bir antrenman süreci var. Çocuklarımız bunun üstesinden geliyor. Dünyada Türk Muaythai belli bir noktaya da geldi. Belli bir ivme kazandı. Çok geride değiliz. Tayland'a gidecek Türk Muaythai milli takımından da şampiyonluklar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü ve Minik Yıldız Teknik Kurul Başkan Yardımcısı Yaşar Cuma Kılıç ise, "Çıkacağımız kafilede Kayseri'den 1 kızımız 3 tane de erkek sporcumuz var. Bu sporcularımızdan bir tanesi benim kendi çocuğum" dedi.
Tayland'da Milli Takım formasıyla mücadele edecek olan sporculardan Mehmet Tecir, Türk Bayrağı'nı Tayland'da dalgalandırmayı hedeflediklerini söyledi.
(TB-SK)

02.08.2017 14:42:40 TSI
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