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Vali Aktaş, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimlerde incelemeler yaptı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Vali İlhami Aktaş Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Nevşehir Müzesi, İl Halk Kütüphanesi, Nevşehir Kültür Merkezi, Güzel Sanatlar Galerisi, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarında incelemelerde bulundu.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Aktaş ilk olarak Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimlerin bir arada bulunduğu binanın durumu, fiziki yapısı ve hizmet kapasitesi ve ziyaretçi istatistikleri hakkında İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ekici ve sorumlu birim müdürlerinden bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarında incelemelerde bulunan Vali Aktaş, Laboratuarda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alarak görevlilere işlerinde kolaylıklar diledi.

(COŞ-SK)



02.08.2017 14:42:53 TSI

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