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İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:41
İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
- İl Müftüsü Şahin Güven:
- "Sizi ibadetten alıkoyacak her şeyden uzak durmalısınız"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac Organizasyonu ile Kayseri'den Hac'a gidecek ilk kafile, İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kutsal topraklara uğurlandı.
Ahmet İnci Cami önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, kutsal topraklarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Hacı adaylarına seslenen Müftü Güven, hac vazifesinin hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğini ve ibadetten alıkoyacak her şeyden uzak durulması gerektiğini söyleri. Güven konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Sizler Hac'a gitmeye muvaffak oluyorsunuz. Kıymetli kardeşlerim bir hususa dikkat çekmekte fayda var. Bu yolculuğun tekrarı olmayabilir ve genelde de olmuyor. Öyleyse hac farizamızı yerine getirmek üzere çıktığımız bu yolculuğu sıradan bir seyahat ve sıradan bir gezme olarak asla algılamayın. Hakkıyla eda edilen bir hac farizası, hac ibadeti, o kulu bütün günahlarından arındıracak bir güce sahiptir. Öyleyse bizler hac yolunun yolcuları olan yüce Mevla'nın kutsal ve mübarek kılmış olduğu topraklara bu hac farizası için yola çıkan kardeşlerim bunun bilincinde ve şuurunda olmalılar. Biz oralarda otellerde kalmak, istirahat etmek için gitmiyoruz. Gücümüzün yettiği oranda ibadet etmek için gidiyoruz. Umremizi ve tavaf ibadetimizi yapacağız sonra da bu yolculuğumuzu hac ile taçlandıracağız. Sonunda inşallah günahlarımızdan arınmış bir şekilde memleketimize döneceğiz. Ama bunun için şu andan tezi yok kalbinizi gönlünüzü temizleyin. Ve kalbinizle, gönlünüzle oralara gidin. Kalbiniz ve gönlünüz burada kalmasın. Allah geride bırakmış olduğunuz anne, babalarınıza, eş ve çocuklarınıza, komşularınıza, akrabalarınıza kefildir. Öyleyse oraya gidenler burayı düşünmeyecek. Önce kendimizi ve oradaki ibadetlerimizi düşüneceğiz. Orada manevi olarak arınmayı gerektirecek işler yapalım. Bol bol dua edip Kur'an okuyalım. Yüce Mevla'yı tezekkür ve tefekkür edelim. Orada Kabe-i Muazzama'yı seyretmek bile ibadetken yanımızdaki, kıyımızdaki hiç tanımadığımız bir hacı adayıyla yan yana gelip memlekette eş, dost, akraba, çoluk çocuğu konuşmanın bir anlamı yok. Telefonlardan olabildiğince uzak durun. Sizi ibadetten alıkoyacak her şeyden uzak durmalısınız. Yüce Mevla bize belki 80-90 yıllık bir ömür veriyor. Bu ömürde bir seferliğine bir aylık, bir buçuk aylık bütün hayatımızı ibadete vakfedeceğimiz bir imkan kazanıyoruz. Böyle bir fırsatı lütfediyor yüce Mevla ama biz onu da değerlendiremiyorsak eğer vah bizim halimize" diye konuştu.
Hacı adaylarına alışveriş konusunda da uyarılarda bulunan Müftü Şahin Güven, "Onun haricinde zemzemimiz de zaten şirketlerimiz ve diyanet vakfımız müftülüklerimiz sizlere orada veriyorlar. Geriye alacağınız bütün her şey ucuz Çin malından ibaret. Getirdiğiniz zaman yolda bozuluyor, asla bu tür şeylere itibar etmeyin. Bir şey alacaksanız eğer buradan alın. Kaldı ki sizler hediye getirmek için yola çıkan kişiler değilsiniz. Oradan takva elbisesine bürünerek gelmek durumundayız. Öyleyse giymiş olduğumuz ihramın anlamını bileceğiz. Kefenle eşdeğer bir giysi giyiyoruz. Kefenden hiçbir farkı yok giymiş olduğumuz ihramın. O yüzden ölüm bilincini, mahşer bilincini orada tatmak durumundayız. Hac Arafat'tan ibarettir. Arafat'ta vakfeye durmaktan ibarettir. Hz. Adem babamız ile Hz. Havva annemizin yaptığı gibi orada günahlarımızdan arınmış olarak birbirimize kavuşma anıdır. Hz. Adem ile Hz. Havva orada şöyle dua ettiler: 'Yarabbi biz senin koymuş olduğun yasak olan meyveden yemek suretiyle bir yasağı ihlal ettik. Bunun için kendimize zulüm ettik.' Bu nedenle yüce Mevla bizim de duamızı kabul edecektir. Bizim de duamıza icabet edecektir. Yeter ki ihlasla, samimiyetle ve bir daha o günahlara geri dönmemek üzere tövbe etmek suretiyle dua edelim" dedi.
Konuşmaların ardından 186 hacı adayı, 4 din görevlisi, 1 bayan din görevlisi ve 1 kafile başkanı kutsal topraklara dualarla uğurladı.
(TB-SK)

02.08.2017 14:43:12 TSI
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