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Yozgat POMEM'de 20. eğitim dönemi başladı



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 20. Dönem Eğitim ve Öğretim yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış töreni Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Spor Salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu,"Yozgat Polis Okulu, 1997 yılından bu yana emniyet teşkilatına Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanan, tek millet tek devlet tek bayrak şuuruyla yetişen gücünü kanunlardan alan gözünü kırpmadan ülkesi için bayrağı için canını veren kahraman Türk polisleri yetiştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bu devam edecektir" dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise,"POMEM öğrencilerine seslenerek,"Eğitim süreci içerisinde hayata yeni başlıyorsunuz. Hepiniz üniversite mezunusunuz. Buda ülke için önemli bir kazanımdır. Üniversite mezunları bizim ülkemizin önemli bir gücüdür. Halkla yüz yüze gelecek devletin koruyucu yüzünü gösterecek. Kanunların hakimiyetini sağlayacak. Bunların eğitimli bir nesil tarafından yapılması Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği ile alakadır. Burada alacağınız eğitim çok önemli. Hocalarımız polislik ile alakalı bilgileri size öğretecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, öğrencilere ilk dersi verdi. Ardandan da kurban kesimiyle birlikte katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

(BMG-UY-Y-)



02.08.2017 14:43:28 TSI

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