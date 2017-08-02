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Vali Necati Şentürk, Fen-Sosyal Bilimler ve Proje İmam-Hatip Lisesinde incelemede bulundu



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Abdülkadir Özcan Fen, Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanarak hizmete alınan Abdülkadir Özcan Fen, Sosyal Bilimler ve Proje İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulunan Vali Necati Şentürk, Kırşehir'in bünyesinde başarılı okulları barındırdığını söyledi.

İncelediği okul binalarının ve öğrenciler için sağlanan fiziki ortamın uygun olduğunu ifade eden Vali Necati Şentürk, "Binalar son derece modern malzemelerden yapılma, eğitim kadrosunu da arttırarak uzman öğretmen kadrosu ile okuma kamplarının yanı sıra müfredata uygun şekilde Proje İmam-Hatip Lisesini de 2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmete açmayı planlıyoruz."dedi.

Vali Necati Şentürk'ün yaptığı ziyarete İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan ve Kamu Kurumlarının yetkilileri de eşlik etti.

(EÖ-SK)



02.08.2017 14:43:32 TSI

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