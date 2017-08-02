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Muş'un en büyük sosyal alanı için sona gelindi



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'ta 86 bin metrekare kapasite ile kentin en büyük sosyal aktivite merkezi olma özelliğini taşıyan 'Karni Deresi Rekreasyon' projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

26 Ağustos tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere kentte gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projenin de açılışını yaparak Muş halkının hizmetine sunacak. Yaklaşık 2 yıldır çalışmaların yürütüldüğü Karni Deresi bölgesinde uygulanan proje ile vatandaşların doğa ile baş başa vakit geçirebileceği sosyal bir alan oluşturuldu. Muş Belediyesinin en büyük projelerinden biri olan Karni Deresi Sosyal ve Kültürel Rekreasyon Projesi, şehrin çehresini değiştirdi. Atıl halde olan bölgeyi yaklaşık 12 milyonluk yatırımla şehre kazandıran Muş Belediyesi, bu proje ile kentin yeşil alan kapasitesini arttırırken, vatandaşların güzel vakit geçirebileceği bir ortamı da oluşturmuş oldu.

Sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezen Belediye Başkanı Feyat Asya, Karni Deresi'ndeki incelemeleri sırasından yetkililerden bilgi aldı. Projenin gidişatı ile ilgili bilgilendirilen Başkan Asya, çalışmaların en geç 20 Ağustos'a kadar tamamlanması talimatını verdi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Yaklaşık iki yıldır Karni Deresi projesi kapsamında çalışmamızı yürütüyoruz. Bu projeyi uygulayacağımıza dair halkımıza söz verdik. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu sözümüzü de yerine getirebildik. Karni Deresi projesini uygulamayı planlarken bütçe konusunda sıkıntı yaşayacağımız söylendi. Proje çok büyük bir projeydi. Bu alanda bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı. Kalkınma Eski Bakanımız Cevdet Yılmaz'ın da desteği ile projemizi başlattık. Projenin bir kısmı DAP İdaresi tarafından karşılanırken, diğer kısmını kendi imkanlarımızı kullanarak yaptık. Bugün bu dev projeyi bitirme aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Malazgirt Zaferi'nin 946. yıldönümü etkinliklerine davet ettik. İnşallah farklı bir gelişme olmazsa Cumhurbaşkanımız ilimize gelecek. Ziyaretleri sırasında bu dev projemizin de açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu projemize destek veren devlet büyüklerimize ve kurumlarımıza teşekkür eder, uzun bir süredir proje üzerinde çalışan, emek veren herkese şükranlarımı sunarım" dedi.

(MSA-Y)



02.08.2017 14:43:56 TSI

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