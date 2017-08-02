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DSİ Niğde'ye yaptıkları yatırımları açıkladı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Niğde'ye yaptıkları yatırımlar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

DSİ'nin Niğde'ye yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Konya Ovası Gelişim Projesi (KOP) kapsamında bulunan Niğde ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 76.140 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 74 milyon 290 bin Tl gelir artışı sağlanması, 64 adet yerleşim yerinin ve 2 bin 534 dekar zirai arazinin taşkınlardan korunması hedeflenmektedir. 'dedi.DSİ Genel Müdür Acu, yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti;'' Bu kapsamda Niğde ilinde taşkın riskini azaltmak için başlatılan 'Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatında" çalışmalar hızla devam etmektedir. DSİ olarak son yıllarda dere ıslah çalışmalarında Bakanımızın da talimatıyla sırasıyla "estetiği, emniyeti ve ekonomiyi" ön plana çıkaran projeleri hayata geçiriyoruz. Bu bakımdan yaptığımız çalışmalar yerleşim yerleri için çok büyük önem arz ediyor. Çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Ülkemizin her köşesinde bu çalışmalar özel önem veriyoruz. Çalışmalar sonunda çok güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Uzungöl'de tamamladığımız Solaklı Vadisi o bölgede adeta pırlanta gibi parlayan bir vadi oldu. Artvin'de "Çoruh Park" gene aynı şekilde Artvin'e değer katan bir tesis oldu. Niğde ilimizde de inşallah 'Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma projesinin hayata geçmesi ile Şahinali, Çayır, İlhanlı ve Selçuk Mahalleleri taşkın risklerinden korunacak, taşkın koruma tesisin hizmete alınmasıyla estetik anlamda şehrin çehresi olumlu yönde değişecek, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir. İş kapsamında; Kayabaşı Deresinde; 1 bin 352 metre kargir duvar, 2 bin 818 metre betonarme kapalı kesit, toplam uzunluğu 110 metre olan 9 adet betonarme menfez imalatı yapılacaktır. Tabakhane deresinde ise; 3 bin 072 metre kargir duvar, 4 bin 030 metre beton ağırlık duvar, toplam uzunluğu 220 metre olan 12 adet betonarme menfez imalatı yapılacaktır. Projede çalışmalar hızla devam etmektedir. Son olarak, 'Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

(MB-YE-SK)



02.08.2017 14:45:15 TSI

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