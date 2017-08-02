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Mudanya'ya tatbikat camii

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:44
Mudanya'ya tatbikat camii
Mudanya'ya tatbikat camii

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesine tatbikat camii yapılacak.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, Altınkum Gönül Dostları Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Alkan ve dernek temsilcileri ile Güzelyalı'ya yapılacak olan İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Camii'nin protokolü imzalandı. Valilikteki imza töreninde konuşan Vali Küçük, "Gönül Dostları Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak böyle hayırlı bir işe girdiniz. Güzelyalı'da 5910 metrekare arazi üzerine inşa edilecek olan İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Camii'nin yapımını üstleniyorsunuz. Ben başta dernek başkanı Ahmet Alkan olmak üzere bu değerli projeye emek veren yönetim kuruluna ve dernek üyelerine tek tek teşekkür ediyorum. Bu tür örnek projeler bizler içinde vatandaşlarımız içinde çok değerli ve kıymetli" dedi.
Altınkum Gönül Dostları Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Alkan ise, "Bizler dernek olarak ilçemiz için, mahallemiz için en önemlisi yavrularımız için her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz ve bundan sonrada koymaya devam edeceğiz. Projemizde bize verdiğiniz destek için derneğimiz üyeleri adına size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İmzalanan protokolün ardından inşaatına hemen başlanacak ve 18 ay sonra hizmete girecek olan İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Camii'ne 'Altınkum Gönül Dostları Camii' ismi verilecek.
(İDR-MŞ)

02.08.2017 14:47:13 TSI
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