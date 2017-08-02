Kılıç'tan Başkan Asya'ya veda ziyareti
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MUŞ (İHA) - Muş Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Murat Kılıç, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Murat Kılıç'ı makamında ağırladı. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yardımcı doçent doktor olarak tayini çıkan Kılıç, kurum ziyaretleri kapsamında Başkan Asya'yı ziyaret ederek vedalaştı. Görev süresi içinde uyumlu çalışmasından dolayı Kılıç'a teşekkür eden Başkan Feyat Asya, yeni görevinde başarılar dileyerek, bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Feyat Asya, ziyaret anısına Kılıç'a fincan takımı hediye etti.
Muş'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç da, Başkan Asya'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
(MSA-Y)
02.08.2017 14:49:59 TSI
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