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Tarlada kenevir operasyonu

- Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller mahallesinde bir vatandaşın tarla ve ev bahçesinde jandarmanın yaptığı aramada 78 kök hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe ilçe Jandarma ekiplerinin bir haftadır devam eden uyuşturucu ve hint keneviri operasyonları devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde gerçekleştirilen operasyonlarda tarla ve araziye ekili vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Menteşe'nin Gazeller mahallesinde Menteşe ilçe Jandarma Komutanlığı Gazeller Karakol ekiplerinin aldığı istihbari bilgiler sonrası E.C (41) isimli şüphelinin evinde ve tarlasında arama yapıldı. Ev, bahçe ve tarlada narkotik köpekleri Engel ve Çimen adlı köpeklerin katılımı ile yapılan aramada boyları 1-2 metre arasında değişen 78 kök yasadışı hint keneviri ve yaklaşık 750 gr kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli E.C. gözaltına alındı.

(BT)



02.08.2017 14:50:49 TSI

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