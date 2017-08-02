Batman-İzmir uçak seferleri başladı
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - İzmir-Batman tarifeli uçak seferi ilk yolcularını Batman'a indirdi.
Batman seferi yapan Pegasus Havayollarına ait uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanından saat 10.50'de havalandı. Saat 12.30'da Batman Havalimanına iniş yapan ilk tarifeli uçak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiye ekipleri personelinin oluşturduğu sulu kemerin altından geçti. Aprona gelen uçağı, Havalimanı Müdürü Erol Yılmaz, Havalimanı Müdür Yardımcısı Yunus Karaca, TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız ve havalimanı idari personeli tarafından selamlanarak karşılandı. Yolcuların uçaktan inmesinin ardından Havalimanı Müdürü Erol Yılmaz ve TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız uçağın pilotlarına ve kabin ekibine çiçekler sundu. İlk uçakla gelen yolcular büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yıllardır bu seferlerin başlamasını beklediklerini ifade etti.
(MŞY-MP-Y)
02.08.2017 14:57:02 TSI
NNNN