ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman-İzmir uçak seferleri başladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:55
Batman-İzmir uçak seferleri başladı
Batman-İzmir uçak seferleri başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - İzmir-Batman tarifeli uçak seferi ilk yolcularını Batman'a indirdi.
Batman seferi yapan Pegasus Havayollarına ait uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanından saat 10.50'de havalandı. Saat 12.30'da Batman Havalimanına iniş yapan ilk tarifeli uçak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiye ekipleri personelinin oluşturduğu sulu kemerin altından geçti. Aprona gelen uçağı, Havalimanı Müdürü Erol Yılmaz, Havalimanı Müdür Yardımcısı Yunus Karaca, TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız ve havalimanı idari personeli tarafından selamlanarak karşılandı. Yolcuların uçaktan inmesinin ardından Havalimanı Müdürü Erol Yılmaz ve TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız uçağın pilotlarına ve kabin ekibine çiçekler sundu. İlk uçakla gelen yolcular büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yıllardır bu seferlerin başlamasını beklediklerini ifade etti.
(MŞY-MP-Y)

02.08.2017 14:57:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Petrolspor'da bir transfer daha
YEREL

PETROLSPOR'DA BİR TRANSFER DAHA
Batman'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu
YEREL

BATMAN'DA ZABITA VE EMNİYETTEN DİLENCİ OPERASYONU
Batman'da 36 mülteci yakalandı
YEREL

BATMAN'DA 36 MÜLTECİ YAKALANDI
Batman'da 300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA 300 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Sesli uyarı sistemi görme engellilerin gözü oldu
YEREL

SESLİ UYARI SİSTEMİ GÖRME ENGELLİLERİN GÖZÜ OLDU