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Siirt Belediyesince halk toplantısı düzenlendi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:56
Siirt Belediyesince halk toplantısı düzenlendi
Siirt Belediyesince halk toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, düzenlenen halk toplantısında Çal Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinledi.
Milli Egemenlik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen toplantıya yoğun bir katılım sağlandı. Toplantı öncesi halkı selamlayan Başkan Vekili Taşkın, tüm mahallelere hizmeti götürmeyi amaçladıklarını, nihayetinde mahalleleri mamur ederek halkı memnun etmiş olacaklarını söyledi. Toplantıda eski mahalleleri revizyondan geçirecek kentsel dönüşüm yapılaması talebinde bulunan mahalle sakinleri, kaldırım sorunu, temizlik, çevre düzenlenmesi yeşil alan ve çocuk parkı gibi taleplerde bulundu. Belediye Başkanı Taşkın'ın samimiyetine inandıklarını aktaran bir mahalle sakini ise, eski Siirt olarak tabir edilen mahallelerin yeniden ihya olacağına inandığını söyledi. Bin yıllık bir coğrafyada etle tırnak gibi olduğunu aktaran Başkan Taşkın, görev yaptığı bu memlekete, bu halka, hizmet etmenin kendisine büyük şeref verdiğini ve elinden gelen tüm gayretleri yapacağını söyledi. Tüm birimlerle halkın emrinde olduğunu aktaran Taşkın, her hafta bir mahallede olacak şekilde düzenledikleri halk buluşmaları toplantılarına yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Siirt belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda, gelen sorular birim amirlerince tek tek not edildi. Soru sormak isteyen her mahalle sakinini söz hakkı veren Başkan Taşkın, toplantı sonrası şahsi sorunları da dinleyerek salonu en son terk eden oldu. Toplantıda okulun salon bölümünün çok sıcak olması nedeniyle pervane ile serinletilmeye çalışılırken, mahalle sakinlerine de meyve suyu ikram edildi. Toplantı, çıkışta da her vatandaşa birer hediyelik poşetin verilmesi ve Başkan Taşkın'ın çocuklarla sohbet etmesiyle sona erdi.
(MND-MP-Y)

02.08.2017 14:58:23 TSI
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