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Aydemir: "Değerlerimize vefa gösterenlere minnettarız'



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum beşeri değerleriyle, sosyal zenginlikleriyle bir kültür ummanıdır. Bu değerlere dikkat ve hassasiyet göstererek, onlara vefa ve sadakat sergileyenlere minnettarız.' dedi.

AYDEMİR ERİHDER'DEYDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği(ERİHDER)'İ ziyaret ederek Başkan Nuri Toparlak ve yönetim kurulu üyeleriyle istişare etti. Derneğin, Erzurumlu büyük mütefekkir İbrahim Hakkı Hz.lerini tanıtan, eserlerini anlatan ilmi çalışmaları üzerinde değerlendirmenin yapıldığı görüşmede, İbrahim Hakkı Hz.lerinin eserleriyle küresel boyuttaki önemine vurgu yapıldı.

ERİHDER'İN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

ERİHDER'in İbrahim Hakkı Hz.lerini çizgi filmlerle anlatan çalışmalarının her türlü takdirin üstünde olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Gençlerimizi kendi değerleriyle buluşmasına yönelik bu çalışmalar İbrahim Hakkı Hz.lerinin aziz hatırasına olduğu kadar Erzurum tarihine de bir vefa göstergesidir. Sayın Başkan Nuri Toparlak'ın şahsında ERİHDER'i kutluyoruz.' dedi.

VUSLAT KÜLLİYESİ ZİYARETİ

ERİHDER ziyareti sonrasında Vuslat -Der'i de ziyaret eden Milletvekili Aydemir yapımı devam eden Vuslat Külliyesinde incelemelerde bulundu. Aydemir, İslami ilimler akademisi olarak adlandırılan Vuslat Külliyesinde yer alan Hafızlık ve Arapça eğitim merkezlerinin önemini vurgulayarak, 'Din-i Mübin-i İslamı gençlerimize öğreten ve İslami değerlerimizi paylaşan bu yatırımları fevkalade önemli ve hayati değerde buluyoruz.' ifadesini kullandı.

(ERZ-AT-Y)



02.08.2017 15:03:20 TSI

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