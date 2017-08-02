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İHH Afyonkarahisar Temsilciliğinden "Kurban" bağışı açıklaması



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ahmet Ertürk, bu yıl İHH'nın yine kurban bağışlarını kabule edeceğini kaydederek ayrıca kurban bağış fiyatlarının da belirlendiğini aktardı.

Ertürk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yalnızca 2016 yılında 15 milyon ihtiyaç sahibine ulaşan İHH'nın, bağışlanan kurbanları 25 yıldır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını hatırlattı. Ertürk, "Vakfımız kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah'ın rızasına ermek olduğu bilinciyle hareket ediyor. Bu bilinçle gerçekleştirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği hususlar ise şunlardır hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olma. Bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştirme. İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilme. Kurban çalışmasıyla misyonerlerin çalışmalarına karşı bir panzehir etkisi oluşturabilme. Bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilmektir. İhtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunmakta bir başka hedefimiz. Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH'nın ülke masalarında değerlendirilip projelendiriliyor.

Kurbanlarınızı bu yılda 106 ülke ve bölgede tıpkı 25 yıldır olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse bedeli 620 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

(GC-



02.08.2017 15:04:16 TSI

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