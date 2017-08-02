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Siirt'te 38 'sınav' şüphelisine işlem yapıldı



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te başkalarının yerine sınava girdiği gerekçesiyle 19 şüpheli ve asıl sınava girmesi gereken 19 şüpheli olmak üzere 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te bulunan 5 okulda hafta sonu yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavına başkasının yerine sınava giren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, asıl sınava girmesi gereken 19 şüpheli ile başkasının yerine sınava giren 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

(MND-MP-Y)



02.08.2017 15:06:43 TSI

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