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Başkan Çelikcan: "Yatırım hamlemiz devam ediyor"

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:05
Başkan Çelikcan: "Yatırım hamlemiz devam ediyor"
Başkan Çelikcan: "Yatırım hamlemiz devam ediyor"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, döneminde ilçede tamamlanan yolların uzunluğu, 20 yılda yapılan yolun iki katını geçti. 2009 yılından bu yana 650 bin ton sıcak asfalt dökülen Yüreğir'de yolu olmayan mahalle ve köy kalmaması için çalışmalar hızla ilerliyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan tecrübelerini Yüreğir için hizmete dönüştürüyor. 2009 yılında göreve gelen Başkan Çelikcan döneminde Yüreğir'e 650 bin ton sıcak asfalt döküldü. İlçede tamamlanan yolların uzunluğu ise 20 yılda yapılan yolun iki katını geçti.

Yüreğir dört bir yandan asfaltlanıyor
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün ilçenin farklı mahallelerinde yol çalışması yapıyor. Seyhan ve Çamlıbel Mahallesi'nde sıcak asfalt kaplama çalışması, Sadıçlı Mahallesi'nde sathi kaplama, Doğankent, Levent ve Yavuzlar mahallelerinde asfalt yama, Ali Hocalı Mahallesi'nde ise yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

650 bin ton sıcak asfalt
Yüreğir'de yatırım hamlelerinin hız kesmeden kesintisiz devam ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 'Yol Medeniyettir' anlayışı ile çalışıyoruz. Ekiplerimiz her gün ilçemizin farklı mahallelerinde Karayolları standardında yol çalışması yapıyor. Göreve geldiğimiz 2009 yılından buyana ilçemizde girilmedik mahalle, sokak bırakmadık. Bu kapsamda şuana kadar Yüreğir'de 650 bin ton sıcak asfalt, 650 bin metrekare kilitli parke çalışması yaptık. Yüreğir'de yol sorununu büyük oranda çözdük. Yatırımlarımız her alanda devam ediyor. Yüreğir'in yolu açık" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

02.08.2017 15:07:21 TSI
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