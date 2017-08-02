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Denizli'de amatör sporlara destek

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:05
Denizli'de amatör sporlara destek
Denizli'de amatör sporlara destek

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 28 halı sahanın yapımını tamamlarken, 20'si de devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yatırımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 15 ilçede 28 halı sahanın yapımını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 14 halı sahanın yapımına da devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında toplam 20 halı sahayı tamamlayıp hizmete alacak. Geçtiğimiz süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Acıpayam'a 7, Bozkurt'a 2 Buldan'a 1, Honaz'a 2, Kale'ye 5, Sarayköy'e 2, Tavas'a 5, Babadağ'a 1, Çameli'ye 2 (1'i kapalı) ve Çardak'a 1halı saha yapıldı. Bunun dışında tamamlanmak üzere olan Babadağ'da 1, Baklan' da 1, Bekilli'de 1, Buldan'da 1 Çal'da 2, Çameli'de 1, Çivril'de 5, Sarayköy'de 3, Çardak'ta 1, Güney'de 2, Honaz'da 1 ve Serinhisar'da 1 olmak üzere toplam 20 halı sahanın da yapımına devam ediliyor.

"Spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sadece ilçe merkezlerine değil, genç nüfusun yoğunlukta olduğu ve vatandaşların talep ettiği mahallelerde de halı saha yaptıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Sadece merkez değil ilçelerdeki vatandaşlarımızın da spor yapabilmesi için yeni spor alanları inşa ediyoruz. Bunların içerisinde halı sahalar önemli bir yere sahip. İlçe ziyaretlerimiz sırasında genç nüfusun yoğunlukta olduğu ve bizden talep edilen yerlere halı sahalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
En büyük isteklerinin özellikle çocukların ve gençlerin spor yapması olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir gelecek istiyorsak bu yatırımları yapmak zorundayız" diye konuştu.

Halı sahaların yapıldığı mahalleler
Acıpayam Darıveren, Yumrutaş, Yassıhöyük, Yazır, Kuyucak, Dodurga, Gümüş; Bozkurt İnceler ve Merkez; Buldan Yenicekent; Honaz Gürlek, Kocabaş; Kale Gölbaşı, Alanyurt ve Merkez, Sarayköy Hasköy ve Beylerbeyi, Babadağ Kelleci; Tavas Yahşiler, Garipköy, Ulukent, Çağırgan ve Sarıabat; Çardak Merkez; Çameli Kalınkoz, Kirazlıyayla-Elmalı.

Yapımı tamamlanmak üzere olan halı sahalar
Babadağ Mollaahmet; Baklan Kavaklar; Bekilli Sırıklı; Buldan Kadıköy; Çal Merkez ve Hançalar; Çameli Kalınkoz ve Merkez; Çivril Emirhisar, Gümüşsu, Özdemirci, Çıtak ve Karabedirler; Çardak Gemiş; Güney Eziler ve Cindere; Honaz Afşin; Sarayköy Sığma, Gerali, Duacılı; Serinhisar Merkez.
(SÇ-SÇ-Y)

02.08.2017 15:07:44 TSI
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