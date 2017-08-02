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Genç Atölye'de eğitimler devam ediyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler devam ediyor.

Liseli öğrencilerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri amacıyla düzenlenen Genç Atölye, gençlere düşünme biçimlerinde yeni ufuklar açılmasına fayda sağlıyor. İstikbal Atölyesi Hocası Selim Gündüzalp, derslerinde gençlerin gelecek hayatlarını planlarken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği üzerine önemle durduklarını belirtti.

Genç Atölye derslerinde gençlerle bir araya gelme sebeplerinden bahseden Yazar Selim Gündüzalp, "Hayat kitabıyla kainat kitabını birlikte mütalaa edebiliriz. İnsanın ilk yaratılmış olduğu günden beri dünyadaki fasılası olan ömrü bir nevi hayat kitabıdır. Kainat kitabı ise Allah'ın hayatımızı dizayn etmek üzere gönderdiği Kuran-ı Kerim'dir. Her iki kitap birbirine şehadet ediyor. Bize yaşamın doğru yolunu gösteren kitaplarda şu soruların cevabını arıyoruz; İnsanın anlam yolculuğu onun dünyadaki izdüşümleri nelerdir? Kısa yoldan hedefe nasıl kitlenebiliriz? Doğru şeyler nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsetmek üzere Genç Atölye'de gençlerle bir araya geliyoruz. Geleceğimizin inşasını bu sohbetler üzerine kuruyoruz" dedi.

Gençlere gelecek ve ömür hakkında açıklamalarda bulunan Gündüzalp, "İnsan dünya hayatında yalnız yapamaz. Dolayısıyla kalbinde sevgi ve muhabbet taşır. Taşıdığı muhabbetin karşılığını bulamadığı zaman ise kendi yaşamı için tehlikeler arz eder. Allah'ın bize vermiş olduğu en değerli sermaye ömürdür. Ömürle kazandıklarımız bizim kârımızdır. Bir tüccar düşünelim. Onun kârımı önemlidir? Sermayesi mi önemli? Tabi ki sermayesi önemlidir. Bizim en biricik sermayemiz ömrümüzdür. O sermaye ile kazandığımız ise bizim kârımızdır. Hayatımıza yön verecek şeylerin hepsi o ömürle kazanılandır" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



02.08.2017 15:08:45 TSI

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