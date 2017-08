YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesir'de sezaryen doğum oranı düştü

BALIKESİR (İHA) - Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak belirlediği primer sezaryen oranı Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerde 2017 yılının ilk 6 ayında yüzde 14.7 olarak gerçekleşti. Balıkesir'de sezaryen ile doğum oranını düşüren kadın doğum doktorlarına Vali Ersin Yazıcı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkemizdeki yüksek sezaryen ile doğum oranını azaltmak için başlattığı seferberlik sonrası Balıkesir'de yaptıkları çalışmalar ile şehirde sezaryen oranını düşüren Şehir Hastanesinde görevli kadın doğum doktorlarına Vali Ersin Yazıcı tarafından teşekkür belgesi verildi. Balıkesir Şehir Hastanesi amfi salonunda düzenlenen törende ilk olarak konuşan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Servet Kocaöz, Balıkesir'in Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği yüzde 15 sezaryen doğum oranını altına inerek önemli bir başarı yakaladığını söyleyerek "Bilindiği üzere doğurganlık çağındaki kadınların doğurganlık hızının 2.10 gibi bir değer olsun ki nüfus yenilenebilsin ve nüfus azalmasın. Maalesef ilimizde geçen yıl nüfusumuzda 4 bin kadar bir azalma oldu. Bunun artabilmesi için doğum sayısının artması gerekli. Buda doğumların normal doğumla gerçekleştirilmesiyle olabilir.Sezaryenle doğumda ikinci doğumda sezaryenle olmaktadır. Buda doğum oranını azaltmaktadır. Türkiye'de 2.14 olması gereken doğurganlık hızı 2.10, ilimizde ise doğurganlık hızı 1.64 dür. 2012 yılından buyana gayretli bir çalışma içindeyiz. Dünya Sağlık Örgütünün sezaryen konusunda uygun gördüğü rakam yüzde 15, ülkemizde maalesef bu oran yüksek. Bu anlamda anne ve bebek sağlığı içinde gereksiz sezaryenin önlenmesi bizim için önemli. Türkiye genelinde 2015 yılında 27.6 oran primer sezaryen oranı ilimizde 2016 yılında yüzde 26, Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı hastanelerimizde ise bu oran yüzde 16 olarak gerçekleşti. 2017 ilk 6 ayda ise yüzde 14.7 olarak gerçekleşmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün ön gördüğü rakamlara ulaşmış durumdayız. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın güzel çalımları var. Sezaryenin tıbbi gereklilik olduğunu doğumun normal doğumla gerçekleşmesi gerektiğini sık sık dile getiriyorlar. Bu liderlikten dolayı Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Yine Sağlıkla ilgili bize destek veren Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya ve primer sezaryen oranını düşüren hekimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise sezaryen doğum oranın düşürülmesinde emeği geçen doktorlara teşekkür ederek bu oranın daha da düşmesi için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.



İnsanlarımız her şeyin en iyisine layık

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilim mülki amiri olarak her türlü desteğe hazır olduğunu ifade ederek "Dünya standardını yakalamak adına başlayan kampanyada inşallah Balıkesir bu kampanyada önde giden illerden birisi olacak. Bugün ki törende bizzati bulunmak istedim, konuyu önemsiyorum. Sağlıkta geldiğimiz yakaladığımız noktadan geriye gitmeyelim, daha ileriye götürebilir. Çünkü buradaki herkes gibi bu kapının dışında bütün Balıkesirliler tüm insanlarımız her şeyin en iyisine layık. Bu hizmeti sağlık alanında siz sunuyorsunuz. Eğitim, güvenlik alanında başkası sunuyor. Siz en iyi kamu hizmetine layıksınız sizin karşınıza gelen insanlarda en iyi sağlık hizmetine layıklar. Ben huzurlarınızda bu oranın Balıkesir'de düşmesine vesile olan tüm arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dünya standardını yakalamanın ötesinde isterim ki Balıkesir 81 il içinde en önde olsun. Hep birlikte sizin sayenizde bizde gurur duyalım" dedi.

Daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şehir hastanesinde sezaryen doğum oranının düşmesinde çaba sarf eden Operatör Doktorlar Aydın Şavklı, Nesrin Kızılaslan, Özcan Yılmaz, Şule Turhan Demiralp, Yaşar Kansu, Arif Gökdoğan, Zafer Çankır'a VE Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Ozan Gökuç'a teşekkür belgelerini ve çiçek takdim etti.

