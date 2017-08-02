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Kilis Belediyesi İle Tapu Ve Kadastro arasında protokol imzalandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:10
Kilis Belediyesi İle Tapu Ve Kadastro arasında protokol imzalandı
Kilis Belediyesi İle Tapu Ve Kadastro arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Kilis Belediye Başkanlığı arasında mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol imzalandı.
Protokol Tapu ve Kadastro 13.Bolge Müdürü Mustafa Aslan ile Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz imzaladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, protokol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü elektronik arşivleme sistemine geçeceğini ifade ederek, "Belediyede elektronik ortamda oluşturulan dokümanlar sayesinde ruhsat verme, proje inceleme vb. hizmetleri daha kısa sürede yapılabilecek, hizmet kalitesi artacak, vatandaşlarımızın bekleme ve işlem süreleri kısalacaktır. Ayrıca tüm hizmetlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi sayesinde, çevre dostu, kağıtsız bir çalışma ortamı sağlanacaktır" dedi.
(MAD-LO-Y)

02.08.2017 15:11:38 TSI
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