Türk Kızılayı'nın 32. Sünnet Şöleni yarın yapılacak
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek 32. Sünnet Şöleni'nin yarın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Şube Başkanı Danıştekin şölen ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubemizce bu yıl 32. Gerçekleştirilecek olan Sünnet 3 Ağustos Perşembe günü saat 08.00'da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok konferans salonunda yapılacak olan konuşmanın ardından başlayacaktır. Siz değerli basın mensuplarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız."
(GC-
02.08.2017 15:12:14 TSI
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