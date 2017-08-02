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Türk Kızılayı'nın 32. Sünnet Şöleni yarın yapılacak



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek 32. Sünnet Şöleni'nin yarın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Şube Başkanı Danıştekin şölen ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubemizce bu yıl 32. Gerçekleştirilecek olan Sünnet 3 Ağustos Perşembe günü saat 08.00'da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok konferans salonunda yapılacak olan konuşmanın ardından başlayacaktır. Siz değerli basın mensuplarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız."

(GC-



02.08.2017 15:12:14 TSI

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