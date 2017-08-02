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Toplu taşıma kooperatifi başkanlarından kınama

- Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Bodrum Koordinatörü Süleyman Özdemir'in silahlı saldırıya uğraması ile ilgili Muğla'daki tüm Toplu Taşıma Kooperatif Başkanları bir araya gelerek olayı kandılar.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçe otogarında şehir içi minibüs şoförünün Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Bodrum Koordinatörü Süleyman Özdemir'i silahla yaralama olayının ardından, Muğla'daki tüm Toplu Taşıma Kooperatifi başkanları bir araya gelerek Menteşe Otogarında olayı kınadıklarını açıkladılar.

Muğla Toplu Taşıma Kooperatifleri Başkanları adına açıklamayı Yatağan Toplu Taşıma Kooperatif Başkanı Tugay Yaka yaptı. Yata açıklamasında, "1 Ağustos 2017 tarihinde Bodrum İlçe Otogarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Bodrum Koordinatörü Süleyman Özdemir'e silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaşanan saldırıda Özdemir bacağından yaralanmış ve çok şükür hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Meydana gelen olay camiamız adına çok üzücü olmakla birlikte saldırgan açısından ahlaksızlık, medeniyet dışı ve kanuni bir suç eylemidir. Bu tür kişiler 24 saat gece gündüz demeden hizmet veren taşımacı esnafımıza da büyük zararlar vermektedir. Bize düşen, bu tip camiamıza zarar verebilecek insanları, şiddet eyleminde bulunanları aramızda barındırmamaktır. Türkiye bir hukuk devletidir. İdarelerin işi ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tip eylemler başta Bodrum'a, Muğla'mıza ve ülkemize zarar vermektedir. İnsanlar güvende olmadığı ortamları tercih etmeyeceklerdir. Bu nedenle yaşanan talihsiz olayı şiddetle kınıyor ve yetkili makamlardan gereğini bir an önce yapmalarını bekliyoruz" dedi.

(BT)



02.08.2017 15:17:19 TSI

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