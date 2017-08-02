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Toroslar'da tenis kursu açıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:17
Toroslar'da tenis kursu açıldı
Toroslar'da tenis kursu açıldı
- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna:
- "Geleceğin tenisçilerini yetiştireceğiz"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi tarafından yürütülen 'Yaz Spor Okulları' kapsamında bu yıl ilk kez tenis kursu açıldı.
Çağdaşkent Mahallesi'ndeki 3 Ocak Spor Kompleksinde bulunan tenis sahasında gerçekleştirilen açılışa Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat, mahalle muhtarları, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Başkan Tuna, tüm spor branşlarında olduğu gibi tenisin de Toroslar'da geliştirilmesi ve çocukların bu spora erken yaşlarda başlaması için kurs açtıklarını belirterek, "İnşallah burada geleceğin tenisçilerini yetiştireceğiz" dedi.
Profesyonel eğitmenlerin eşliğinde 6 grup halinde verilecek ve 7-12 yaş arasındaki çocukların faydalanabileceği ücretsiz kurslara, 218 kişinin kayıt yaptırdığını belirten Tuna, amaçlarının çocukların kötü alışkanlıklardan korunması ve sporu sevmeleri olduğunu söyledi. Tuna, "Belediye Başkanlığı görevine geldiğim ilk zamanlarda Toroslar'a nasip olursa tenis ve tiyatroyu getireceğiz demiştik. İlk projelerimizden biri olan ve tenis kortlarının yer aldığı Çağdaşkent Mahallesi'ndeki 3 Ocak Spor Kompleksini inşa ettik. Tenis, eğitim ve uğraşı isteyen, ailelerin de çocuklarıyla ilgilenmesi gereken özellikli bir spor branşı. Tenis kortlarımızın bulunduğu kompleksimizde başlattığımız bu eğitimlerimizi inşallah gelecek yıl Güneykent Mahallesi'ndeki Anafartalar Spor Kompleksinde de yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Toroslar Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında hedeflerinin 10 bin çocuğu istedikleri spor branşında ve spor merkezlerimizde eğitmek olduğunu ifade eden Tuna, " Allah'a şükürler olsun ki, kendi gayretlerimizle alt yapı anlamında her branşta zeminler oluşturduk. Çalışanlarımızla üreterek çok güzel projeler ortaya koyduk. İşte ilk göz ağrımız olan 3 Ocak Spor Kompleksi de bu projelerimizden bir tanesidir. Çağdaşkent Mahallemizde yaptığımız yatırım ve projelerle burayı daha yaşanılabilir ve özellikli bir merkez haline getirdik. İşte bu merkezlerimizde enerji dolu olan çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Gençlerimizin eğer o enerjilerini boşaltmazsak ve deşarj etmezsek bu çocuklarımız kötü arkadaşlıklar edinerek yanlış ortamlar içerisine girebilirler.Onun için spor çok önemli bir aktivitedir. Hedefimiz bu yıl 6 bin çocuğumuzu yüzmede, binin üzerinde çocuğumuzu futbol okullarımızda, 218 çocuğumuzu teniste eğiteceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Tuna, belediyecilikte uyguladıkları ilgi, bilgi ve takip formülünün çocuklar üzerinde de etkili olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti; "Her zaman söylüyoruz. Çocuk yetiştirirken ilgi, bilgi ve takip çok önemli bir formül. Çocuğunuzla ilgili olacaksınız, onu yetiştirirken bilgili olacaksınız ve takip edeceksiniz. Bu üç formülü bir araya getirdiğimizde çocuklarımız Türk aile yapısına yakışan ve bu milletin değerleriyle özümlenmiş birer birey olacaklardır. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızın ailelerinin duyarlı olduklarını ve onları yalnız bırakmadıklarını görüyoruz. Çocuklarımızın da sırtlarında bir spor çantası ile spor tesislerimize geldiklerini ve yeni arkadaşlıklar kurduklarını görmek bizleri oldukça mutlu etmektedir. Hocalarımızın nezaretinde hep birlikte çocuklarımızı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur esasıyla yetiştirmeye devam edeceğiz."
Başkan Tuna, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte tenis kurslarına katılan tüm sporculara tişört dağıttı. Tuna, daha sonra raketi eline alarak tenis antrenörleri ve kursiyerlerle tenis oynadı.
(HSK-Y)

02.08.2017 15:19:13 TSI
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