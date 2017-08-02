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Kamu Başdenetçisinden ETÜ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç ETÜ'yü ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Mustafa Özyar, Yahya Akman ve beraberindeki heyeti ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Rektör Yaylalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennilerinden dolayı Av. Şeref Malkoç'a teşekkür etti.

(ERZ-AT-Y)



02.08.2017 15:20:27 TSI

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