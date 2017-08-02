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Esnek fatura uygulaması müşteri memnuniyetini arttırdı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:19
Esnek fatura uygulaması müşteri memnuniyetini arttırdı
Esnek fatura uygulaması müşteri memnuniyetini arttırdı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Limak Uludağ Elektrik, geliştirdiği yenilikçi projeleriyle borçtan enerji kesme oranını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 azalttı.
Enerji sektörünün öncü firması Limak Uludağ Elektrik, 2017 yılında hayata geçirdiği esnek fatura uygulaması ile müşteri memnuniyetini arttırıyor. Müşterilerden gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Türkiye'de enerji sektöründe bir ilk olan esnek fatura uygulamasıyla geçen seneye oranla ihbar gönderim adedi ve borçtan dolayı enerji kesim sayısının yüzde 20 azaldığını vurguladı. Ali Erman Aytac şunları söyledi:
"Esnek Fatura uygulaması ile müşterilerimiz faturalarının son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebiliyorlar. Fatura son ödeme tarihleri mevzuata göre sayacın okunduğu güne 10 gün ilave edilerek tespit edildiği için memur, emekli veya diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihlerine denk gelemeyebiliyordu. Esnek fatura ile tüm mesken müşterilerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebiliyor ve geç ödeme kaynaklı olarak yansıyan gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntılar bu uygulamamız sayesinde otomatik olarak ortadan kalkmış oldu.
Müşterilerinin fatura alt limitlerini belirleyebileceklerine dikkat çeken Ali Erman Aytac, "Özellikle evlerini yazlık ya da kışlık olarak kullanan müşterilerimiz fatura alt limiti uygulamasını tercih ediyorlar. Çünkü belirli dönemlerde evlerde bulunmadıklarında buzdolabı, derin dondurucu gibi beyaz eşyaların tüketimi nedeniyle düşük de olsa faturalar oluşabiliyor. Bunları takip ve ödeme zor olabiliyor. Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evleri olan müşterilerimizin küçük faturalar sebebiyle yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkıyor" dedi.
Müşterilerini ödeme alışkanlıklarına göre segmente ettiklerini ve elektrik faturalarını düzenli olarak ödeyen müşterilerine ayrıcalık tanıdıklarını vurgulayan Aytac, "Faturasını düzenli olarak ödeyen müşterilerimiz, unutma, otomatik ödeme talimatında yaşanan sıkıntılar, hesapta para olmama gibi sebeplerle fatura ödemesini geciktirseler dahi elektriği kesilmiyor ve kesme -bağlama ücreti alınmıyor. Faturasının son ödeme tarihi geçtiğinde bu durum müşteriye otomatik arama, SMS ile hatırlatılıyor. Müşterilerimiz fatura ödemelerini düzenli yapmaya devam ettiği müddetçe uygulamadan faydalanmaya devam edebiliyor" ifadelerini kullandı.
(MŞ)
Uygulamadan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki tüm konut müşterileri ile elektriğini Limak Uludağ Elektrik'ten alan diğer şehirlerdekikonut grubundaki serbest tüketiciler yararlanabiliyor.

02.08.2017 15:21:26 TSI
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