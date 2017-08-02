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Piknikçiler Gölpark'ı adeta çöplüğe çevirdi



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te piknikçiler ve amatör balıkçıların uğrak bir yeri olan Gölpark'ı bazı duyarsız vatandaşlar adeta çöplüğe çevirdi

Bilecik Pelitözü Mahallesi mücavir alanı içinde Gölpark Piknik ve Mesire Alanı havaların ısınmasıyla birlikte hafta içi ve hafta sonu çok sayıda Bilecikliyi ağırlarken, piknikçiler Gölpark'ı çöplüğe çevirdi. Gölpark içinde bulunan lunaparkın yanında bulunan çocuk oyun alanının arasından ormanlık alana gidildiği alan adeta çöplüğe dönerken, bu durum duyarlı vatandaşların tepkisi neden oldu. Duyarlı vatandaşlar çöplüğe dönen alanın yetkililerden temizlenmesini isterken, çevreye çöp atan vatandaşları da çöpleri çöp konteynırına atmaları için uyardılar.

(İS-Y)



02.08.2017 15:22:23 TSI

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