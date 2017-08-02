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Başkan Karabıyık, 1. Bölge İl Başkanları Toplantısını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti 1. Bölge İl Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısını değerlendirerek, "Toplantıda il başkanlarınca yapılan çalışmalarımız ve hazırlıklarımız üzerinde fikir alış verişinde bulunduk" dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti 1. Bölge İl Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilirken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık toplantı hakkında bir değerlendirme yaptı. Yapılan bu toplantıların hayırlara vesile olmasını dileyen Karabıyık, "AK Parti 1. Bölge İl Başkanları Eğitim ve İstişare toplantımızı AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca başkanımızın başkanlığında Balıkesir İl Başkanımız Hasan Demiraslan'ın ev sahipliğinde yaptık. Toplantıda il başkanlarınca yapılan çalışmalarımız ve hazırlıklarımız üzerinde fikir alış verişinde bulunduk. Gerçekleştirilen toplantımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(DA-Y)



02.08.2017 15:24:15 TSI

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