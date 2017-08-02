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Malkoç; "Hedefimiz idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır"

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun "Ombudsman Erzurumlularla Buluşuyor" adlı programı nedeniyle kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişiyle ilgili, idarenin tutum ve davranışıyla ilgili vatandaşların şikâyet, istek ve talepleriyle ilgili kamuyu denetleyen bir kurumdur" dedi. "Hedefimiz idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır" diyen Malkoç, Başkan Sekmen'in çalışkan ve tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Kamu Başdenetçisi Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanımızın kısa zamanda Erzurum'da yapmış olduğu çalışma, faaliyet ve katkıları şehir halkı yaşıyor bizler de dinledikten sonra çok güzel atasözlerimiz var bi tanesini ifade edeyim. 'Her şey akla muhtaç, akıl da tecrübeye' İstanbul'da Belediye Başkanlığı yapan Başkanımız TBMM'de Milletvekili olarak çalıştı. Tecrübesiyle buraya gelmek Erzurum için hakikaten bir güzellik olmuş. İnşallah bu faaliyetlerin en verimli neticeleri kısa zamanda ortaya çıkar. Türkiye'de Erzurum'un yeri çok farklıdır. Medeniyet, kültür ve ticaret şehridir Erzurum... Erzurum'da güzel gelişmeler var. Erzurum; imanı, kültürü ve yetişme tarzı ile Türkiye'nin mayasıdır. Erzurum insanı gittiği her yerde kültürünü insanlığa tanıtır. Özellikle dünyanın globalleştiği bir çağda milletlerin benliğini kaybetmemeleri bu tür dayanışmalarla ancak mümkündür. İşte Erzurumlular Türkiye genelinde kültür ve geleneğin ender numunesidir."

Başkan Sekmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir'in yatırım ve projeleri hakkında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a bilgi verdi.

(ERZ-AT-Y)



02.08.2017 15:26:24 TSI

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