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Endürlük Mahallesi'ne sosyal tesis



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, Endürlük Mahallesi'nde atıl halde duran metruk binayı yıkarak yerine hayırseverlerin desteği ile sosyal tesis yapacak. Tarihi bir mahalle olan Endürlük'ün sokak sağlıklaştırma çalışmaları da yakında başlayarak tarihi mahalle ayağa kaldırılacak.

Meydanda vatandaşların ve mahalle muhtarının kullanması için güzel bir tesis yapacaklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her mahallede özellikle kırsal mahallelerimizde ve bağlık mahallelerimizde hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Endürlük'te eskiden okul daha sonrada hoca evi olarak kullanılan ve atıl vaziyette duran eski bir yapı vardı. Şimdi onu yıkıp, inşallah çok güzel bir projeyle de buraya bir sosyal tesis yapacağız. Böylece, Endürlük Mahallesi'nin meydanında hem muhtar evi, hem WC'ler ve abdesthaneler olacak hem de güzel bir sosyal tesisimiz olacak. Arsası belediyemize ait olan yere mimari tasarım projelerini çizdirdik. Her türlü alt yapısını hazırladık. İnşallah iki hayırseverimizin ortaklığı ile de bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Endürlük meydan düzenlemesinin yapılacağını ve mahallede sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Palancıoğlu, "Burada atıl duran bir binayı ayağa kaldırıyoruz. Endürlüklü İbrahim Fazlıoğlu ve Kemal Topsakal Bey ile birlikte inşallah elbirliğiyle bu binayı yapacağız. Aynı zamanda da Endürlük Mahallesi'nin meydanını da düzenleyeceğiz. Burası eski tarihi bir mahalle olduğu için taş yapıların yoğun olduğu bir yer. Tarihi eserlere de sahip çıkma adına meydandaki eski binaların yüzünü raspa ve tıraş yaptıracağız. Sokak sağlıklaştırmasını inşallah burada da başlatmış olacağız. Ben Endürlüklülere hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Aynı zamanda güzel hayırlar yapmak için hayırseverlerimizi Talas'a bekliyoruz" diye konuştu.

(SK)



02.08.2017 15:27:43 TSI

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