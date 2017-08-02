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Edirne'de şehir içi ulaşım fiyatları zamlandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:26
Edirne'de şehir içi ulaşım fiyatları zamlandı
Edirne'de şehir içi ulaşım fiyatları zamlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında şehir içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları ücretlerine zam yapılmasına onay verildi. ETUS yolcu ücretlerine yapılan zamla birlikte öğrenci 1,50, sivil 2,10 ve indi-bindi 2,50 TL oldu.
Edirne Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı Toplantısı, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda 12 gündem içi, 2 gündem dışı olmak üzere 14 madde karara bağlandı.
Edirne Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 12 gündem içi ve 2'si gündem dışı olmak üzere toplam 14 madde karara bağladı. 2'nci ve 3'üncü maddede ETUS'a yapılması planlanan zam oranları TEFE/TÜFE oranına göre belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu zam oranını yüzde 12,24 olarak tespit etti. Başkan Gürkan, ETUS'a yapılacak zam oranının ortalama olarak yüzde 10 yapılmasını istedi. Bunun üzerine Belediye Meclis üyeleri Toplu Taşımaya yapılacak zam oranında anlaşmaya vardı. Buna göre yeni zamla birlikte öğrenci 1,50, sivil 2,10 ve indi-bindi 2,50 TL oldu.
(AC-MEF-Y)

02.08.2017 15:28:24 TSI
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