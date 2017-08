YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

- "Kayseri'nin değeri dünyanın değeri oldu"

- Kayseri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

- "Kar garantili kayak merkezi"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesinin her hafta bir biriminin faaliyetlerinin tanıtıldığı toplantıların üçüncüsü Erciyes'te yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes ile ilgili yatırımlar ve hedefler paylaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'in şehre daha fazla kar getirmesi için çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Erciyes A.Ş.'nin tanıtıldığı toplantı Erciyes'te yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların 2005 yılında başlayan bir maziye sahip olduğunu belirtti. Erciyes'te öncelikle altyapıların bitirilmesini hedeflediklerini dile getiren Başkan Çelik, dünyanın hiçbir yerinde belediyenin böyle bir yatırımla kış sporları merkezi yapmasının söz konusu olmadığını söyledi. Erciyes gibi bir değeri şehre değer katması için yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Altyapı bitince yapılması gereken işler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleriydi. Bizim yaptığımız şimdi bu. Ayrıca Erciyes'i sadece kış sezonunda değil 12 ay boyunca kullanılabilir hale getirmek. Bunun için termal sıcak su sondaj çalışması başlattık. MTA'nın raporu doğrultusunda 2 bin 200 metre derinlikte sıcak su olabileceği belirtildi. İhtimali en yüksek yerde sondaja başladık. Bugün itibarıyla 180 metreler civarına ulaşıldı. Bu sene sonuna kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Olmazsa baharla birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Erciyes'in yine 12 ay boyunca kullanılması amacıyla yapmak istediğimiz Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi için çok güzel bir proje hazırlandı. Şimdi uygulama projeleri hazırlanıyor. Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla devasa tesisi şehrimize kazandıracağız. Tesisi yaptığımızda futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlarda kamp yapmak isteyen takımların tercih edecekleri bir kamp merkezi olacak. Hedefimiz daha fazla misafiri Erciyes'e çekmek. Geçen yıl sadece birkaç kanalda hava durumu sponsorluğu ile yüzde 40 ziyaretçi sayısını artırdık. Bu yıl çok daha fazla tanıtım yapacağız. Buraya ne kadar çok ziyaretçi çekersek şehrin ekonomisine de o kadar çok katkı sağlayacağız. Erciyes'i şehrimize daha fazla kâr ettirir noktaya getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Kar garantili kayak merkezi"

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı da Erciyes ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Erciyes'in geldiği nokta hakkında bilgi veren Cıngı, "Erciyes'te 23,75 kilometre mekanik tesis var. Şu anda 26-27 bin insanı bir saat içinde taşıyabiliyoruz. 102 kilometre kayak pistimiz bulunuyor. Bu pistleri hemen her gün kar ezme makinelerimizle kayakseverlere hazırlıyoruz. 154 suni kar makinemiz var. Türkiye'de en gelişmiş suni kar üretim tesisi Erciyes'te. Suni karlama için yaklaşık 20 milyon avroluk bir yatırım yaptık. Bizim gibi suni kar üretme teçhizatına sahip merkezlere yabancılar tarafından "Kar Garantili Kayak Merkezi" adı veriliyor. Yabancılar açısından bu çok önemli bir unsur. Bu tesisler olmadığı takdirde uluslararası müsabakalar da verilmiyor" diye konuştu. Erciyes'in tercih edilmesinin nedenlerini de açıklayan Murat Cahid Cıngı, "Son teknoloji ürünü teleferikler, teknolojik altyapısı, güvenliği, suni karlama üniteleri, tek biletle dağın her tarafında kayak yapılabiliyor olması, şehir merkezinden Erciyes'e ulaşım kolaylığı ve dünya markası Kapadokya'nın yanında olmamız avantajlarımız. Dünyanın diğer yerlerindeki kayak merkezleri ile karşılaştırıldığında Erciyes, hem yerli hem yabancı turistlere önemli ayrıcalıklar sunuyor" diye konuştu.

Erciyes'te halen 10 otelde bin 500 civarında yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Cıngı, diğer oteller de tamamlandığında 6 bin yatak kapasitesine ulaşılacağını söyledi. Murat Cahid Cıngı, şehir otellerinin de Erciyes'ten çok ciddi istifade ettiklerini kaydetti. Erciyes'te sundukları kayak eğitiminden de bahseden Cıngı şöyle devam etti;

"Bu amaçla Snow Academia'yı kurduk. 78 kayak eğitmeni ile 4 bin 92 kişiye kayak dersi verdik. Spor A.Ş. de çocuklara eğitim verdi. Bu sene Hisarcık Kapı'da Türkiye'nin ilk kayak eğitim alanı oluşturuyoruz."

"Moskova-Kayseri uçak seferleri başlayacak"

Erciyes'te düzenlenen uluslararası müsabakalardan da bahseden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, uluslararası müsabakaların Erciyes'in markalaşmasına katkı sağladığını söyledi. Cıngı bu yıl da Dünya Snowbopard Kupası'nı yapmak için çalıştıklarını kaydetti. Kitleleri Erciyes'e getirmek için yaptıkları çalışmalardan da bahseden Murat Cahid Cıngı, "Rusya pazarında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl inşallah Moskova-Kayseri uçağı konacak. Erciyes'i o bölgede bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Çin'de de önemli çalışmalar yapıyoruz. Berlin ve Dubai fuarlarına da katılarak Erciyes'i tanıtıyoruz" dedi.

Cıngı, Erciyes'te yapılan kambing, dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, atlı yürüyüş gibi etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

(TB-SK)



02.08.2017 15:28:45 TSI

NNNN