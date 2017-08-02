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Milas'ta 24 saatte 17 artçı deprem oldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27
Milas'ta 24 saatte 17 artçı deprem oldu

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 24 saatte Milas merkezli en büyüğü 3.4 olan 17 artçı sarsıntı meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, son 24 saatte merkez üssü Milas olan çok hafif şiddette 17 artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremlerin en büyüğü, dün sabah 07.02'de merkez üssü Beyciler Mahallesi'nde 3.4 olarak ölçüldü. Kırsal mahalle ve yakın çevresinde hissedilen bu sarsıntının ardından aynı merkez üslü saat 09.36'da 3.3 şiddetinde deprem yaşandı.
Enstitü kayıtlarına göre insan tarafından hissedilemeyecek boyutta en küçüğü 1.1 olan çeşitli büyüklükteki depremlerin de merkez üsleri Söğütçük, Kısırlar, Kuzyaka, Demirciler, Fesleğen olarak ölçüldü.
(MB-Y)

02.08.2017 15:28:46 TSI
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