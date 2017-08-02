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Ünye'nin alt ve üst yapısı masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Büyükşehir olması ile birlikte il genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları artık tek bir merkezden ve koordinasyonlu olarak yürütülüyor.

Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen planlama neticesinde yapılan çalışmalar tüm kurumlar tarafından eş zamanlı olarak yürütüldüğü için özellikle cadde ve sokaklarda farklı zamanlar kazı ve çalışma yapılmasının önüne geçilmiş oluyor.

Bu kapsamda Ünye'de 2017 yılında yapımı devam eden ve edecek olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları masaya yatırıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, çalışmaların tek merkezden koordinasyonlu olarak yürütülmesinin zaman ve milli servet açısından büyük tasarruf sağladığının altını çizdi. Başkan Çamyar, "30 Mart 2014 tarihi itibariyle büyükşehir kavramının faaliyete geçtiği Ordu ilimizde bundan sonra ki süreç içerisinde her önüne gelen kurum kendine göre alt yapıda kazı ve çalışma gibi faaliyetler yürütemeyecek ve böyle de olması gerekiyor. Özellikle vatandaşlarında bu konuda şikâyetleri AYKOME'nin faaliyete girmesiyle tamamen ortadan kalmış oldu. Çünkü Büyükşehir ile birlikte kurumların tamamını AYKOME çatısı altına toplamak koordineli ve düzenli çalışmayı da beraberinde getiriyor. Milli servetimiz de heba olmamış oluyor. 2017 yılıyla alakalı planlamış olduğumuz altyapı çalışmalarına geçtiğimiz günlerde hızlı bir girişi yapıldı. Başta, Fatih Sultan Mehmet Caddesi olmak üzere tabakhaneye kadar olan bölümde doğalgaz ve OSKİ çalışması bitirilmiş oldu. Bugün devamı ile ilgili bölüm ve Ünye'de 2017 yılı içerisinde yapacak olduğumuz caddeleri inceledik" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



02.08.2017 15:28:57 TSI

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