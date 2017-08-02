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11'i tutuklu 12 sağlık çalışanının yargılandığı FETÖ duruşmasında 5 tahliye

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27
11'i tutuklu 12 sağlık çalışanının yargılandığı FETÖ duruşmasında 5 tahliye

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 12 sağlık çalışanının yargılandığı duruşmada 5 sanık tahliye edildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanıkları dinledi. Sanıklar haklarında iddianamede yer alan suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.
Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından tutuklu sanıklardan M.T.,B.G.,Ç.S.,M.K.,ve S.F.,tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartları konularak tahliye edildi.
(EÖ-SK)

02.08.2017 15:29:26 TSI
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