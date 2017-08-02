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Milas'ta ilginç nikah

-Dünya evine girerken birbirlerine şahit oldular



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta dostluklarına yeni hatıralar eklemek isteyen iki çift, dünya evine girerken birbirlerine şahit oldu.

Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu, sıra dışı iki nikaha sahne oldu. Milas'ta yaşayan iki çift, dostluklarını pekiştirmek için aynı gün ve saate nikah tarihi aldı. Birbirlerinin nikah şahidi olan genç çiftler, en mutlu günlerinde arkadaşlarıyla nikah masasına oturdu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah merasiminde bir araya gelen misafirler, önce durumu anlamakta güçlük çekse de şahitliklerinin anlaşılmasıyla durumdan hoşnut oldu. Salı günü 15.30'da Milas Belediyesi Evlendirme Salonu'nda dünya evine giren Hüseyin Bakar ve Gülsüm Gökgöz'ün nikah şahidi Seçil Yanık ve Nihat Can Karakaya oldu. Daha sonra rollerin değiştiği törende renkli görüntüler oluştu.

Hüseyin Bakar'la çocukluktan bu yana arkadaş olduklarını ve bu zaman zarfında iyi, kötü yüzlerce anı biriktirdiklerini, hayatın en önemli dönüm noktalarından olan nikah töreninde ayrılmak istemediklerini belirten Nihat Can Karakaya, "En zor günlerimizde yan yana olduğumuz dostlarımızla bu mutlu günümüzde de bir arada olmak istedik. Bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Hüseyin Bakar'ın eşi Gülsüm Gökgöz ise, "Müstakbel eşlerimiz bize bu konuyu açtığında böyle bir fikir bize çok tuhaf geldi. Daha sonra güzel olabileceğini düşündük ve resmi başvurumuzu yaptık. Çok mutluyuz." sözlerini kullandı.

(DL-MB-Y)



02.08.2017 15:29:49 TSI

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