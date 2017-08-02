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Başarılı güreşçiler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, 656'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı gösteren Edirne Belediyesi Güreşçileri ödüllendirildi.

14-16 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 656'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Büyük Orta Boy'da çeyrek finale kalarak Başaltı Boyu'na yükselen Tansel Umut ve Teşvik-1 Boyu'nda birinci olarak Teşvik-2 Boyu'na yükselen Görkem Karabıyıklıdan, Edirne Belediye Meclisi'nde alınan karar ile ödüllendirildi. Edirne Belediyesi Güreşçileri Tansel Umut'a 10 bin TL, Görkem Karabıyıklıdan'a 5 bin TL ödül verildi.



"Başaltı pehlivan sayımızı 2'ye yükselttik"

Başarılı güreşçileri Meclis Salonu'na davet eden Başkan Gürkan, "Hem geleceğe teşvik, moral ve motivasyon olması hem de Edirne Belediyesi olarak sporun tüm branşlarında olduğu gibi Edirne'nin adını duyuran, marka değerine değer katan sporculara vermiş olduğumuz desteği olimpiyatlarda dereceye girmiş olan bu kardeşlerimize de vermemiz gerektiğini düşünerek bu teklifi meclisimize getirdik. Büyük Orta Büyük Boy'da güreşen Tansel Umut, çeyrek finale kaldı. Orada bir bel sakatlığı yaşayarak yarı finale kalamadı. Ancak Başaltı Boyu'na yükselerek çok uzun yıllar sonra 1 olan başaltı güreşçisi sayımızı 2'ye yükseltmiş olduk. İleride inşallah onu başta da güreşirken göreceğiz. Görkem Kayabıyıklıdan'da Teşvik-1 boyunda birinci olarak kendi boyunun şampiyonu oldu. Bugün her ikisini de tebrik ediyoruz. Onların bu başarısının diğer pehlivanlarımız için de örnek teşkil etmesini ve özellikle yağlı güreşlerde başarıya susamış olan Edirne'yi ve Edirnelileri bu ata sporuna daha çok bağlamalarını, heveslendirmelerini ve görsel anlamda tatmin etmelerini diliyoruz. Bu iki evladımıza vereceğimiz para ödüllerinin de tüm güreşçilerimiz için bir moral değer olmasını temenni ediyorum" dedi.

(AC-MEF-Y)



02.08.2017 15:30:43 TSI

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