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Dicle Elektrik, Bakan Fakıbaba'yı bilgilendirdi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:34
Dicle Elektrik, Bakan Fakıbaba'yı bilgilendirdi

DİYARBAKIR (İHA) - DİYARBAKIR (İHA) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine yeni atanan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, Dicle Elektrik tarafından başta tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi olmak üzere bölgede sürdürülen elektrik dağıtım hizmeti hakkında bilgi verildi.
Bakanlıktan gelen talep üzerine gerçekleşen bilgilendirme toplantısında daha önce Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevi de yapan Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş AK Parti Milletvekilleri Mahmut Kaçar, Halil Özcan ve Mehmet Kasım Gürpınar hazır bulundu. Dicle Elektrik tarafından bölgedeki 6 ilde 2013'ten bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Dicle bölgesinin genel durumu, yatırımlarımız, projelerimiz, tarımsal sulama ve sulama birliklerinin durumu gibi konularda bilgilendirmede bulunduk. Yaşadığımız sorunları sayın bakanımız ve milletvekillerimiz ile istişare ettik. Daha önce de birçok bakanımız, sorunların giderilmesi ile ilgili bize görüş ve tavsiyelerini ilettiler. Bu kez bölgede daha önce belediye başkanlığı yapmış bir bakanın konuyu ele alması bizi sevindirmiş, sorunların bir an evvel çözülmesi konusunda da bir o kadar umutlandırmıştır" dedi.

"Sorunların kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz"
Dicle Elektrik'in de ülke genelindeki diğer 20 elektrik dağıtım şirketi gibi faaliyetlerini EPDK'nın denetimi altında sürdürdüğüne de dikkat çeken Atalay, şunları kaydetti:
"Gerek yatırımlar, gerekse kaçakla mücadele konusunda çalışmalarımızı sürdürürken, bir bölge insanı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sorunları biliyor olması ve yakından takip etmesi bizi gerçekten memnun etmiştir. Bölgede yaşanan elektrik sorununun, konuyla ilgili herkesin katkısı ve desteği ile kısa sürede çözüme kavuşacağına inancımız tamdır."
(İHA-MP-Y)

02.08.2017 15:36:33 TSI
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