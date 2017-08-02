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Başkan Şirin'den eğitime büyük destek



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, özellikle kış aylarında öğrencilerin büyük sorun yaşadığı Namık Kemal İlkokulu'nun kullanışsız olan bahçe zeminini sil baştan yenilemek için bahçeye ilk kazmayı vurdu. Okulun yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri yenilenen yüzüyle karşılayacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Eğitime olan desteğimize hız kesmeden devam ediyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Namık Kemal İlkokulu bahçesinin kullanıma elverişsiz olan zemininde gerçekleştireceği yenileme çalışması öncesi mevcut bölgeye ilk kazmayı vurarak, mevcut bozulan asfaltı kaldırma işlemini gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda okul bahçesinin bozuk olan zemini iş makineleriyle kaldırıldı. Okul bahçesine yaklaşık 5 bin metrekare parke taşının döşeneceğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Öğrencilerimiz adına kullanışsız oluşu özellikle kış aylarında yağmur sularının birikmesiyle çok daha fazla ortaya çıktığı Namık Kemal İlkokulu'muzun bahçesinde çalışmalarımıza başladık. Velilerimiz ve okul yönetimimiz de bilirler ki asfalt olması dolayısıyla zamanla yıpranan mevcut bölgede öğrencilerimiz ders aralarında vakit geçiremez hale geliyordu. Soruna yönelik çözümümüz de bahçeyi komple yenilemek oldu. Bahçeye parke taşlarıyla döşemeye karar verdik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şuanda zemini kaldırdı. Düzeltme çalışmalarının ardından okulun bahçesine yaklaşık 5 bin metrekare parke taşı döşeyerek, yıllardır sorun oluşturan bahçeyi yeni yüzüne kavuşturacağız" dedi.



"Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun"

Çalışmayı kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Şirin, "Çalışmalarımız tamamlanıp, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladığında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bahçeyi daha iyi şartlarda kullanabilecekler. Yılların bir sorununu Turgutlu Belediyesi olarak çözüme kavuşturduğumuz için mutluyuz. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun"dedi. Namık Kemal İlkokulu Müdürü Uğur Atabaş da okulda yapılan çalışmalardan dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine teşekkür etti.

(SC-Y)



02.08.2017 15:41:51 TSI

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