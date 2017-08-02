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Sigara kaçakçısı adliyeye sevk edildi



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından yapılan aramada kullandığı tırın dorsesinde 19 bin 130 paket kaçak sigara ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas yolu uygulama noktasında durdurulan Ş. K. yönetimindeki 33 plakalı tırın dorsesinde arama yapılmış, aramada 19 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmişti.

Gözaltında bulunan tır sürücüsü Ş.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(AG-SK)



02.08.2017 15:47:37 TSI

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